В США коронавирусный антирекорд - 126 тыс. новых случаев за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США в субботу зафиксировали 126742 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.
"В субботу в США был побит очередной неутешительный рекорд - 126 742 новых зафиксированных случая коронавируса за сутки. Последние три дня в стране обнаруживают по 126 тысяч новых больных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что это могут быть заниженные цифры, ведь у многих людей может не быть симптомов, поэтому они не проходили тестирование, пишет USA Today.
"Штаты в центре страны, где происходит стремительно заражение, уже имеют проблемы с загруженностью госпиталей и медработников. Смертность от коронавируса в стране за последние дни также превышает тысячу", - сообщает CNN.
Между тем, Fox News указывает на то, что несмотря на пандемию, в субботу победу Джо Байдена на выборах президента США, о которой сообщили американские СМИ, вышли праздновать десятки тысяч людей во многих городах.
Обращаясь к американцам в субботу вечером, Байден заявил, что борьба против коронавируса станет его приоритетом.