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В США коронавирусный антирекорд - 126 тыс. новых случаев за сутки

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В США в субботу зафиксировали 126742 новых случая коронавируса, что является абсолютным антирекордом для страны. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

"В субботу в США был побит очередной неутешительный рекорд - 126 742 новых зафиксированных случая коронавируса за сутки. Последние три дня в стране обнаруживают по 126 тысяч новых больных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что это могут быть заниженные цифры, ведь у многих людей может не быть симптомов, поэтому они не проходили тестирование, пишет USA Today.

"Штаты в центре страны, где происходит стремительно заражение, уже имеют проблемы с загруженностью госпиталей и медработников. Смертность от коронавируса в стране за последние дни также превышает тысячу", - сообщает CNN.

Между тем, Fox News указывает на то, что несмотря на пандемию, в субботу победу Джо Байдена на выборах президента США, о которой сообщили американские СМИ, вышли праздновать десятки тысяч людей во многих городах.

Обращаясь к американцам в субботу вечером, Байден заявил, что борьба против коронавируса станет его приоритетом.

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