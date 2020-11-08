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Байден назвав головні пріоритети своєї роботи на посту президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидат від партії демократів Джо Байден, оголошений низкою американських ЗМІ переможцем виборчих перегонів, а також Камала Харріс, яка балотувалася на пост віце-президента США, ввечері в суботу, 7 листопада, виступили у штаті Делавер зі зверненням до нації, передає УНН із посиланням на DW.

Так, Джо Байден пообіцяв повернути США повагу в усьому світі і сприяти подоланню протиріч між партіями на внутрішньодержавному рівні.

"Я клянусь вам бути президентом, який бореться не за розкол, а за єдність... Я буду керувати країною як американський президент, а не демократ", - додав політик, вказавши, що збирається представляти інтереси і тих американців, які не голосували за нього.

Окремо Байден подякував за підтримку афроамериканське населення і пообіцяв боротися з "системним расизмом". Іншим пріоритетом свого президентства він назвав боротьбу з пандемією COVID-19, заявивши про намір скликати раду наукових експертів для розробки плану боротьби з інфекцією.

"Я беру на себе зобов'язання зробити все, щоб перемогти пандемію", - сказав він.

У свою чергу Камала Харріс, яка виступила перед Байденом, заявила, що народ Америки вибрав для себе краще майбутнє. За її словами, своїм вибором американці проголосували за правду.

Байдена вона назвала "досвідченим політиком зі спокійною рукою" і "людиною з великим серцем", який стане "президентом для всіх американців".

У той же час, Харріс підкреслила роль афроамериканських, азіатських і латиноамериканських жінок у розвитку американської демократії.

"Я перша жінка - віце-президент США, але буду не останньою", - запевнила вона, додавши, що кожна маленька дівчинка, яка дивиться сьогодні ввечері її виступ по телевізору, може надихнутися її прикладом.

Харріс пообіцяла викорінити дискримінацію у США, а також зайнятися проблемами захисту клімату.

Як повідомляв УНН, кандидат у президенти США Джо Байден, про перемогу якого повідомили найбільші американські ЗМІ, планує відразу після вступу на посаду скасувати низку указів Дональда Трампа.

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