Байден сразу после инаугурации планирует отменить указы Трампа - WP

По информации издания, Байден планирует вернуть США в Парижскую хартию по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, кандидат от демократов хочет отменить запрет на иммиграцию, нацеленную на ряд стран с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране. Также Байден планирует создать специальную группу по борьбе с коронавирусом.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.