3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.
Байден сразу после инаугурации планирует отменить указы Трампа - WP
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден, о победе которого сообщили крупнейшие американские СМИ, планирует сразу после вступления в должность отменить ряд указов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила The Washington Post, передает УНН.
По информации издания, Байден планирует вернуть США в Парижскую хартию по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В частности, кандидат от демократов хочет отменить запрет на иммиграцию, нацеленную на ряд стран с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране. Также Байден планирует создать специальную группу по борьбе с коронавирусом.