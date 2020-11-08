Байден сразу после инаугурации планирует отменить указы Трампа - WP

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 23136 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 52284 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 71395 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 83288 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94223 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113113 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114684 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126295 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156214 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202375 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Байден сразу после инаугурации планирует отменить указы Трампа - WP

Байден сразу после инаугурации планирует отменить указы Трампа - WP

Киев  •  УНН

 • 35983 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Джо Байден, о победе которого сообщили крупнейшие американские СМИ, планирует сразу после вступления в должность отменить ряд указов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщила The Washington Post, передает УНН.

По информации издания, Байден планирует вернуть США в Парижскую хартию по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, кандидат от демократов хочет отменить запрет на иммиграцию, нацеленную на ряд стран с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране. Также Байден планирует создать специальную группу по борьбе с коронавирусом.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

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