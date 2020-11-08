Байден відразу після інавгурації планує скасувати укази Трампа - WP

За інформацією видання, Байден планує повернути США в Паризьку хартію по клімату і скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Зокрема, кандидат від демократів хоче скасувати заборону на імміграцію, націлену на низку країн з мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним в США в дитинстві, залишитися в країні. Також Байден планує створити спеціальну групу по боротьбі з коронавірусом.