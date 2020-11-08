3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.
Байден відразу після інавгурації планує скасувати укази Трампа - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидат в президенти США Джо Байден, про перемогу якого повідомили найбільші американські ЗМІ, планує відразу після вступу на посаду скасувати низку указів Дональда Трампа. Про це з посиланням на джерела повідомила The Washington Post, передає УНН.
За інформацією видання, Байден планує повернути США в Паризьку хартію по клімату і скасувати вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Зокрема, кандидат від демократів хоче скасувати заборону на імміграцію, націлену на низку країн з мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним в США в дитинстві, залишитися в країні. Також Байден планує створити спеціальну групу по боротьбі з коронавірусом.