Байден назвал главные приоритеты своей работы на посту президента США

Так, Джо Байден пообещал вернуть США уважение во всем мире и способствовать преодолению противоречий между партиями на внутригосударственном уровне.

"Я клянусь вам быть президентом, который борется не за раскол, а за единство… Я буду управлять страной как американский президент, а не демократ", - добавил политик, указав, что собирается представлять интересы и тех американцев, которые не голосовали за него.

Отдельно Байден поблагодарил за поддержку афроамериканское население и пообещал бороться с "системным расизмом". Другим приоритетом своего президентства он назвал борьбу с пандемией COVID-19 , заявив о намерении созвать совет научных экспертов для разработки плана борьбы с инфекцией.

"Я беру на себя обязательства сделать все, чтобы победить пандемию", - сказал он.

В свою очередь Камала Харрис, выступившая перед Байденом, заявила, что народ Америки выбрал для себя лучшее будущее. По ее словам, своим выбором американцы проголосовали за правду.

Байдена она назвала "опытным политиком со спокойной рукой" и "человеком с большим сердцем", который станет "президентом для всех американцев".

В то же время, Харрис подчеркнула роль афроамериканских, азиатских и латиноамериканских женщин в развитии американской демократии.

"Я первая женщина - вице-президент США, но буду не последней", - заверила она, добавив, что каждая маленькая девочка, которая смотрит сегодня вечером ее выступление по телевизору, может вдохновиться ее примером.

Харрис пообещала искоренить дискриминацию в США, а также заняться проблемами защиты климата.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты США Джо Байден, о победе которого сообщили крупнейшие американские СМИ, планирует сразу после вступления в должность отменить ряд указов Дональда Трампа.