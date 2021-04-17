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Байден приказал приспустить флаги из-за стрельбы в Индианаполисе

Байден приказал приспустить флаги из-за стрельбы в Индианаполисе

Киев  •  УНН

 • 20242 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Джо Байден назвал насилие с оружием “национальным позором” и приказал приспустить через массовую стрельбу на объекте FedEx, где погибли 8 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

“Каждый день происходит массовые расстрелы в Соединенных Штатах, если учесть всех тех, кто погиб на улицах наших городов и в наших сельских районах. Это национальный позор, и он должен закончиться. Я решительно поддерживаю общедоступные проверки, которые я продолжаю настаивать, но Конгресс должен активизировать свои действия. Сенат должен действовать, и я решительно поддерживаю и продолжаю — никогда не прекращал поддерживать запрет вооруженного нападения. Это не значит, что я не могу одновременно работать над экономикой и над COVID-19, но это не вопрос моей возможности установить повестку дня в Сенате о том, к чему они перейдут сначала ”, - сказал Байден сказал во время пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

Контекст

Инцидент произошел вечером 15 апреля на складе службы доставки, расположенном на юго-западе города недалеко от местного аэропорта в Индианаполисе. Причины инцидента пока неизвестны.

Число жертв подтверждает также и местный телеканал WRTV со ссылкой на представителя полиции Джини Кука.

Местные СМИ опубликовали некоторые свидетельства очевидцев стрельбы. Один из них сообщил, что видел одного человека, который лежит на полу в здании. Другой рассказал , что его племянница в момент стрельбы находилась на прилегающей парковке в своей машине, ее госпитализировали с пулевым ранением в руку.

По предварительным данным, преступник, открывший стрельбу в Индианаполисе, покончил с собой.

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