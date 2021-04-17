Байден наказав приспустити прапори через стрілянину в Індіанаполісі

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Джо Байден назвав насильство зі зброєю “національним соромом” і наказав приспустити через масову стрілянину на об’єкті FedEx, де загинули 8 осіб. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

“Кожен день відбувається масові розстріли у Сполучених Штатах, якщо врахувати всіх тих, хто загинув на вулицях наших міст і в наших сільських районах. Це національний сором, і він має закінчитися. Я рішуче підтримую загальнодоступні перевірки, на які я продовжую наполягати, але Конгрес повинен активізувати свої дії. Сенат повинен діяти, і я рішуче підтримую і продовжую — ніколи не припиняв підтримувати заборону збройного нападу. Це не означає, що я не можу одночасно працювати над економікою та над COVID-19, але це не питання моєї можливості встановити порядок денний в Сенаті щодо того, до чого вони перейдуть спочатку”, — сказав Байден сказав під час прес-конференції в Рожевому саду Білого дому.

Контекст

Інцидент стався ввечері 15 квітня на складі служби доставки, розташованому на південному заході міста неподалік від місцевого аеропорту в Індіанаполісі. Причини інциденту поки невідомі.

Кількість жертв підтверджує також і місцевий телеканал WRTV з посиланням на представника поліції Джині Кука.

Місцеві ЗМІ опублікували деякі свідчення очевидців стрілянини. Один з них повідомив, що бачив одну людину, що лежить на підлозі в будівлі. Інший розповів, що його племінниця в момент стрілянини перебувала на прилеглій парковці в своїй машині, її госпіталізували з кульовим пораненням в руку.

За попередніми даними, злочинець, який відкрив стрілянину в Індіанаполісі, наклав на себе руки.

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