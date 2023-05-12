Байден и премьер Испании Санчес обсудят в Белом доме российско-украинскую войну: ожидания

В то время как Мадрид соглашается с Вашингтоном относительно незаконности российского вторжения в Украину, Санчес сообщит о разногласиях взглядов Китая и Бразилии и предложит придать больший вес взглядам стран, не входящих в НАТО, пострадавших от войны, сообщил испанский дипломатический источник.

Соединенные Штаты скептически отреагировали на мирный план Китая из 12 пунктов, заявив, что если Пекин серьезно относится к своему первому пункту об уважении суверенитета, он должен призвать россию покинуть территорию Украины.

Так же президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва раскритиковал США за то, что предположил, что Запад «поощрял» войну, вооружая Украину.

Официальный представитель Белого дома заявил, что Китай и Бразилия могут сыграть роль в возможных мирных переговорах, но подчеркнул, что прекращение войны должно уважать принципы суверенитета и территориальной целостности.

«Мы поддерживаем призыв президента Зеленского к справедливому прекращению войны при соблюдении определенных принципов, включая суверенитет и территориальную целостность», — сказал чиновник, добавив, что Байден поблагодарит Санчеса за безопасность Испании и гуманитарную помощь Украине.

Представитель Белого дома заявил, что Байден поблагодарит Санчеса за готовность Испании сотрудничать в расширении «миграционных путей» для людей из Латинской Америки. По его словам, они также обсудят усилия по укреплению отношений в области обороны между Соединенными Штатами и Испанией.

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