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Байден і прем'єр Іспанії Санчес обговорять у Білому домі російсько-українську війну: очікування

Байден і прем'єр Іспанії Санчес обговорять у Білому домі російсько-українську війну: очікування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес обговорять Україну, оборонну співпрацю та міграцію у п'ятницю під час зустрічі у Білому домі, на якій війна між москвою та Києвом, ймовірно, матиме велике значення. Про це УНН пише посилаючись на агентство Reuters.

У той час як Мадрид погоджується з Вашингтоном щодо незаконності російського вторгнення в Україну, Санчес повідомить про розбіжності погляди Китаю і Бразилії й запропонує надати більшу вагу поглядам країн, які не входять до НАТО, постраждалих від війни, повідомило іспанське дипломатичне джерело.

Сполучені Штати скептично відреагували на мирний план Китаю з 12 пунктів, заявивши, що якщо Пекін серйозно ставиться до свого першого пункту про повагу до суверенітету, він має закликати росію покинути територію України.

Так само президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва розкритикував США за те, що припустив, що Захід «заохочував» війну, озброюючи Україну.

Офіційний представник Білого дому заявив, що Китай та Бразилія можуть зіграти роль у можливих мирних переговорах, але наголосив, що припинення війни має поважати принципи суверенітету та територіальної цілісності.

«Ми підтримуємо заклик президента Зеленського до справедливого припинення війни за дотримання певних принципів, включаючи суверенітет і територіальну цілісність», — сказав чиновник, додавши, що Байден подякує Санчесу за безпеку Іспанії та гуманітарну допомогу Україні.

Представник Білого дому заявив, що Байден подякує Санчесу за готовність Іспанії співпрацювати у розширенні «міграційних шляхів» для людей з Латинської Америки. За його словами, вони також обговорять зусилля щодо зміцнення відносин у галузі оборони між Сполученими Штатами та Іспанією.

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