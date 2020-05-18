"Бавария" получила выигрыш в восстановленном чемпионате Германии

Роберт Левандовски на 40-й минуте открыл счет с пенальти. За десять минут до конца основного времени Бенжамен Павар решил все вопросы о победителе - 0:2.

Имея на счету 58 очков после 26 матчей "Бавария" уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от второй дортмундской "Боруссии" составляет четыре очка.

Примечательно, что благодаря голу Левандовски стал первым футболистов из топ-5 европейских чемпионатов, кому покорилась отметка в 40 забитых мячей (во всех турнирах) - ровно столько он забил и в прошлом сезоне.