"Бавария" получила выигрыш в восстановленном чемпионате Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Мюнхенская "Бавария" победила в первом матче восстановленной немецкой Бундеслиги в гостевом противостоянии с ФК "Унион Берлин", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".
Роберт Левандовски на 40-й минуте открыл счет с пенальти. За десять минут до конца основного времени Бенжамен Павар решил все вопросы о победителе - 0:2.
Имея на счету 58 очков после 26 матчей "Бавария" уверенно лидирует в турнирной таблице. Отрыв от второй дортмундской "Боруссии" составляет четыре очка.
Примечательно, что благодаря голу Левандовски стал первым футболистов из топ-5 европейских чемпионатов, кому покорилась отметка в 40 забитых мячей (во всех турнирах) - ровно столько он забил и в прошлом сезоне.