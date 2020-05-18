"Баварія" здобула виграш у відновленому чемпіонаті Німеччини

Роберт Левандовскі на 40-й хвилині відкрив рахунок з пенальті. За десять хвилин до кінця основного часу Бенжамен Павар вирішив всі питання про переможця – 0:2.

Маючи на рахунку 58 очок після 26 матчів "Баварія" впевнено лідирує в турнірній таблиці. Відрив від другої дортмундської "Боруссії" становить чотири очки.

Примітно, що завдяки голу Левандовскі став першим футболістів з топ-5 європейських чемпіонатів, кому підкорилася позначка в 40 забитих м'ячів (в усіх турнірах) - рівно стільки він забив і в минулому сезоні.