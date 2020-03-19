"Бавария" запланировала устроить продажу трех чемпионов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Издание Sport Bild сообщило о желании мюнхенской "Баварии" продать трех футболистов, передает УНН.
ФК "Бавария" хочет создать свободу с точки зрения заработной платы в команде и трансферов путем продажи. Кандидатами на продажу стали: защитник Джером Боатенг (31 год), полузащитники Хави Мартинес (31 год) и Корентин Толиссо (25 лет).
Примечательно, что все трое становились чемпионами мира в составе сборных Испании, Германии и Франции.
В активе Боатенга в этом сезоне 24 поединка и один ассист, испанец Мартинес - 18 игр, а Толиссо имеет 3 гола при 5 асисстах в 24 матчах.
Кроме того добавим, издание отмечает, что действующие чемпионы Германии намерены продлить контракты с 33-летним вратарем Мануэль Нойер и 30-летним форвардом Томасом Мюллером, а также приобрести права на Ивана Перишича, который принадлежит миланскому "Интеру".