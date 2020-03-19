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"Баварія" запланувала влаштувати продаж трьох чемпіонів світу

"Баварія" запланувала влаштувати продаж трьох чемпіонів світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Видання Sport Bild повідомило про бажання мюнхенської "Баварії" продати трьох футболістів, передає УНН.

ФК "Баварія" хоче створити свободу з точки зору заробітної плати в команді та трансферів шляхом продажу. Кандидатами на продаж стали:оборонець Джером Боатенг (31 рік), півзахисники Хаві Мартінес (31 рік) і Корентін Толіссо (25 років).

Примітно, що усі троє ставали чемпіонами світу у складі збірних Іспанії, Німеччини та Франції.

В активі Боатенга цього сезону 24 поєдинки та один ассист, іспанець Мартінес – 18 ігор, а Толіссо має 3 голи при 5 асисстах в 24 матчах.

Окрім того додамо, видання наголошує, що чинні чемпіони Німеччини мають намір продовжити контракти з 33-річним воротарем Мануелем Нойєром і 30-річним форвардом Томасом Мюллером, а також придбати права на Івана Перішіча, який належить міланському "Інтеру".

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