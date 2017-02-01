Отцу "янтарного прокурора" объявили о подозрении из-за сбитой насмерть женщины

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.

Как сообщал УНН, 30 января отец задержанного заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика сбил насмерть женщину в селе Княгининок в Волынской области. Водитель, который стал виновником ДТП, был нетрезв и скрылся с места аварии.

Впоследствии его задержали правоохранители и доставили в управление НП. Заместителя прокурора области Андрея Боровика задержали по подозрению в причастности к незаконным операциям с янтарем 4 июля 2016 года.