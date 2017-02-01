Отцу "янтарного прокурора" объявили о подозрении из-за сбитой насмерть женщины
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Следователи управления Нацполиции в Волынской области объявили 57-летнему водителю автомобиля Subaru Tribeca, который в понедельник вечером на автодороге в селе Княгининок Луцкого района сбил насмерть 35-летнюю местную жительницу, подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Волыни.
Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.
Как сообщал УНН, 30 января отец задержанного заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика сбил насмерть женщину в селе Княгининок в Волынской области. Водитель, который стал виновником ДТП, был нетрезв и скрылся с места аварии.
Впоследствии его задержали правоохранители и доставили в управление НП. Заместителя прокурора области Андрея Боровика задержали по подозрению в причастности к незаконным операциям с янтарем 4 июля 2016 года.