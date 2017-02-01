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Батьку "бурштинового прокурора" оголосили про підозру через збиту насмерть жінку

Батьку "бурштинового прокурора" оголосили про підозру через збиту насмерть жінку

Київ • УНН

 • 8609 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Слідчі управління управління Нацполіції у Волинській області оголосили 57-річному водієві автомобіля Subaru Tribeca, який у понеділок ввечері на автодорозі в селі Княгининок Луцького району збив насмерть 35-річну місцеву жительку, підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Волині.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу — тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, 30 січня батько затриманого заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика збив насмерть жінку у селі Книгининок на Волині. Водій, який став винуватцем ДТП, був нетверезим і втік із місця аварії.

Згодом його затримали правоохоронці і доставили в управління НП. Заступника прокурора області Андрія Боровика затримали за підозрою в причетності до незаконних операцій з бурштином 4 липня 2016 року.

Українські Національні Новини

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