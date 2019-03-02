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7 марта, 15:45 • 123502 просмотра

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&quot;Батькивщина&quot; и Юлия Тимошенко побеждают на выборах честно - заявление партии

Киев  •  УНН

 • 6046 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. К моменту, когда страна наконец избавится власти, в своей жажде обогащения не останавливается даже перед торговлей с врагом, остаются считанные дни. Об этом говорится в заявлении партии "Батькивщина", передает УНН.

Сегодня уже всем очевидно - менее чем за месяц люди вынесут нынешнему президенту неутешительный вердикт и ему придется ответить за все. В частности, по подержанную измену - самое ужасное, что может поступить главнокомандующий во время войны.

Наверное, именно осознание неотвратимости наказания за все свои преступления - главный мотив, который заставляет Петра Порошенко из последних сил цепляться за должность.

Не готов к содержательной дискуссии, как и его предшественник Янукович, он делает ставку на дискредитацию главных оппонентов. А не находя никаких оснований для нее, руками карманных СБУ и ГПУ придумывает дела, которые отчасти выходят за пределы здравого смысла, и создает фейковые "доказательства", которые затем тиражируют подконтрольные режиму СМИ.

Именно так мы расцениваем сообщение подконтрольных Банковой Службы безопасности и Генеральной прокуратуры о намерении "Батькивщины" потратить более двух миллиардов гривен на "пирамиду" по поддержке на выборах.

Считаем целесообразным отметить следующее.

"Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций. Каждая победа партии была одержана честно. Так же прозрачно была собрана и потрачена каждая копейка с куда менее скромного за президентский партийного бюджета.

Это не Тимошенко, а Порошенко, который контролирует бюджет и состояние которого за последний год выросли в 83 раза, тратит миллиарды на подкуп людей, раздавая "Петрову тысячу" и манипулируя доплатами к пенсиям и субсидиями.

Это не "Батькивщина", а "золотые мальчики" Петра Алексеевича только на продаже некачественных российских запчастей зарабатывают по четверти миллиарда гривен.

Это "сетки" Порошенко сегодня опутали всю страну, как и его коррупция. Это очевидно для всех, кроме правоохранительных органов, вместо отвечать за национальную безопасность обеспечивают безнаказанность власти.

Ждать осталось недолго. Весна обязательно победит. И ответить перед народом придется не только тем, кто наживался на человеческих страданиях и в крови, но и тем, кто прикрывал эти преступления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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