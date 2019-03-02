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"Батьківщина" та Юлія Тимошенко перемагають на виборах чесно - заява партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. До моменту, коли країна нарешті позбудеться влади, яка в своїй жадобі до збагачення не зупиняється навіть перед торгівлею з ворогом, залишаються лічені дні. Про це йдеться у заяві партії "Батьківщина", передає УНН.

Сьогодні вже всім очевидно — менш як за місяць люди винесуть нинішньому президенту невтішний вердикт і йому доведеться відповісти за все. Зокрема, за держану зраду — найжахливіше, що може вчинити головнокомандувач під час війни.

Напевно, саме усвідомлення неминучості покарання за всі свої злочини — головний мотив, який змушує Петра Порошенка з останніх сил чіплятися за посаду.

Не готовий до змістовної дискусії, як і його попередник Янукович, він робить ставку на дискредитацію головних опонентів. А не знаходячи жодних підстав для неї, руками кишенькових СБУ та ГПУ вигадує справи, які почасти виходять за межі здорового глузду, та створює фейкові “докази”, що їх потім тиражують підконтрольні режиму медіа.

Саме так ми розцінюємо повідомлення підконтрольних Банковій Служби безпеки та Генеральної прокуратури про намір “Батьківщини” витратити понад два мільярди гривень на “піраміду” з підтримки на виборах.

Вважаємо за доцільне зауважити таке.

“Батьківщина” ніколи не опускалася до підкупу та фальсифікацій. Кожна перемога партії була здобута чесно. Так само прозоро була зібрана та витрачена кожна копійка з куди менш скромного за президентський партійного бюджету.

Це не Тимошенко, а Порошенко, який контролює бюджет і статки якого за останній рік зросли у 83 рази, витрачає мільярди на підкуп людей, роздаючи “Петрову тисячу” та маніпулюючи доплатами до пенсій та субсидіями.

Це не “Батьківщина”, а “золоті хлопчики” Петра Олексійовича лише на продажі неякісних російських запчастин заробляють по чверті мільярда гривень.

Це “сітки” Порошенка сьогодні оплутали всю країну, як і його корупція. Це очевидно для всіх, окрім правоохоронних органів, які замість відповідати за національну безпеку забезпечують безкарність владі.

Чекати залишилося недовго. Весна неодмінно переможе. І відповісти перед народом доведеться не лише тим, хто наживався на людських стражданнях і на крові, а й тим, хто прикривав ці злочини.

Українські Національні Новини

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