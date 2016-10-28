«Батькивщина» получит средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности

"До Национального агентства было подано полный пакет документов от политической силы. Решение о предоставлении государственного финансирования принято Национальным агентством на сегодняшнем заседании ", - сказала Н. Корчак.

В IV квартале 2016 года партия получит 6 448 475 грн. Эти средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политпартии перечислят на ее счет в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования.

Отметим, что увидеть на что были потрачены предоставленные партиям средства за IV квартал этого года, можно будет в их отчетах до Нацагентства и Счетной палаты. Отчет партии должны предоставить до 9 февраля 2017 года.

Как сообщал УНН ранее, за III и IV квартал 2016 года государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн получили четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде Украины .