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«Батькивщина» получит средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности

«Батькивщина» получит средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности

Киев • УНН

 • 6947 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Всеукраинское объединение «Батькивщина» получит средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, сообщает УНН.

"До Национального агентства было подано полный пакет документов от политической силы. Решение о предоставлении государственного финансирования принято Национальным агентством на сегодняшнем заседании ", - сказала Н. Корчак.

В IV квартале 2016 года партия получит 6 448 475 грн. Эти средства из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политпартии перечислят на ее счет в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования.

Отметим, что увидеть на что были потрачены предоставленные партиям средства за IV квартал этого года, можно будет в их отчетах до Нацагентства и Счетной палаты. Отчет партии должны предоставить до 9 февраля 2017 года.

Как сообщал УНН ранее, за III и IV квартал 2016 года государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн получили четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде Украины .

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