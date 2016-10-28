"Батьківщина" отримає державні кошти на фінансування своєї статутної діяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” отримає кошти з державного бюджету на фінансування своєї статутної діяльності. Про це на своїй сторінці на Facebook повідомила голова Національного агентства з питань запобіганню корупції Наталія Корчак, повідомляє УНН.
“До Національного агентства було подано повний пакет документів від політичної сили. Рішення про надання державного фінансування прийняте Національним агентством на сьогоднішньому засіданні”, — сказала Н. Корчак.
У ІV кварталі 2016 року партія отримає 6 448 475 грн. Ці кошти з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політпартії перерахують на її рахунок у розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування.
Зазначимо, що побачити на що були витрачені надані партіям кошти за ІV квартал цього року, можна буде у їх звітах до Нацагентства та Рахункової палати. Звіт партії повинні надати до 9 лютого 2017 року.
Як повідомляв УНН раніше, за III і IV квартал 2016 року державне фінансування статутної діяльності в сумі 141 млн 647 тис. грн отримали чотири із шести політичних партій, представлених у Верховній Раді України.