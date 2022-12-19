Родители умоляют суд Ирана пощадить приговоренного к смертной казни сына
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Родители молодого парня, которому, как предупреждают правозащитники, грозит неизбежная смертная казнь из-за его участия в протестном движении в Иране, выпустили видео, умоляя суды сохранить жизнь их сыну. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.
Их обращение за жизнь Мехди Мохаммада Карами прозвучало после того, как Amnesty International предупредила, что по крайней мере 26 человек находятся под угрозой казни из-за протестов, являющихся наибольшим вызовом для власти со времен Исламской революции 1979 года в Иране.
Иран вызвал глобальное возмущение, казнив двух протестующих в начале этого месяца.
Исламская республика вынесла 11 смертных приговоров в связи с демонстрациями, которые она называет "беспорядками" и возлагает вину на "внешних врагов" на Западе.
Правозащитные организации говорят, что судебные процессы были ускорены. Они озабочены тем, что задержанных пытали и заставляли признаться.
Детали
"Я - Машалла Карами, отец Мохаммада Мехди Карами. Уважительно прошу судей, умоляю вас, прошу вас… снять казнь с дела моего сына".
Карами сообщил иранским СМИ, что семейному адвокату не разрешили получить доступ к делу сына, а назначенный судом адвокат не ответил на неоднократные звонки семьи.
Добавим
По данным ООН, Иран решил репрессии, арестовав около 14 000 человек и убив 469 протестующих, по данным базирующейся в Норвегии организации по правам человека Ирана (IHR).
Высший силовой орган страны в начале декабря сообщил о гибели более 200 человек, включая силовиков.