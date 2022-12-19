Батьки благають суд Ірану пощадити засудженого до страти сина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Батьки молодого хлопця, якому, як попереджають правозахисники, загрожує неминуча смертна кара через його участь у протестному русі в Ірані, випустили відео, благаючи суди зберегти життя їхньому синові. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
Їхнє звернення за життя Мехді Мохаммада Карамі прозвучало після того, як Amnesty International попередила, що принаймні 26 людей перебувають під загрозою страти через протести, що є найбільшим викликом для влади з часів Ісламської революції 1979 року в Ірані.
Іран викликав глобальне обурення, стративши двох протестувальників на початку цього місяця.
Ісламська республіка винесла 11 смертних вироків у зв'язку з демонстраціями, які вона називає "заворушеннями" і покладає провину на "зовнішніх ворогів" на Заході.
Правозахисні організації кажуть, що судові процеси було прискорено. Вони стурбовані тим, що затриманих катували та змушували зізнатися.
Деталі
"Я - Машалла Карамі, батько Мохаммада Мехді Карамі. Шановно прошу суддів, благаю вас, прошу вас… зняти страту зі справи мого сина".
Карамі повідомив іранським ЗМІ, що сімейному адвокату не дозволили отримати доступ до справи сина, а призначений судом адвокат не відповів на неодноразові дзвінки сім'ї.
Додамо
За даними ООН, Іран розв'язав репресії, заарештувавши близько 14 000 осіб і вбивши 469 протестувальників, за даними організації з прав людини Ірану (IHR), що базується в Норвегії.
Вищий силовий орган країни на початку грудня повідомив про загибель понад 200 осіб, включаючи силовиків.