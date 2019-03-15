Баскетбольные "Милан" и "Реал" одержали очередные победы в Евролиге

Мадридский “Реал”, который ранее оформил досрочную путевку в плей-офф турнира, получил юбилейную 20-ю победу, обыграв в гостях российские “Химки”.

Только в первой четверти хозяева смогли навязать равную борьбу оппонентам, но вкинцивци следующей 10-минутки бросок с сиреной позволил “галактикос” иметь преимущество в 13 очков. Как следствие уверена победа “Реала” 100:75.

По победителей 22 балла набрал Каусер, 15 добавил Руди Фернандес, у “Химок” 21 пункт в Шведа.

В другом противостоянии в борьбе за зону плей-офф “Милан” дома нанес поражение греческому “Олимпиакосу” 66:57. Героем баталии стал защитник итальянцев Майк Джеймс — 27 очков.

В других матчах “Жальгирис” оказался сильнее “Баварию” 85:79, “Маккаби” уступило “Анадолу Эфес” 71:79, а “Гарн Канария” выиграла у “Дарюшшафакы” 84:64.

Добавим, что в турнирной таблице “Реал” с 20 выигрышами идет 3-м после “Фенербахче” и “ЦСКА”. “Милан” 14 побед — 6 строчка, “Олимпиакос” 7-й (13).