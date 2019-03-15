Баскетбольні "Мілан" та "Реал" здобули чергові перемоги в Євролізі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В найпрестижнішому міжнародному клубному турнірі Європи з баскетболу — Євролізі, відбулися поєдинки 26-го туру, передає кореспондент УНН.
Мадридський “Реал”, який раніше оформив дострокову путівку до плей-оф турніру, здобув ювілейну 20-ту перемогу, обігравши в гостях російські “Хімкі”.
Тільки у першій чверті господарі змогли нав’язати рівну боротьбу опонентам, але вкінцівці наступної 10-хвилинки кидок із сиреною дозволив “галактікос” мати перевагу в 13 очок. Як наслідок впевнена звитяга “Реалу” 100:75.
За переможців 22 бали набрав Каусер, 15 додав Руді Фернандез, у “Хімок” 21 пункт у Шведа.
В іншому протистоянні у боротьбі за зону плей-оф “Мілан” вдома завдав поразки грецькому “Олімпіакосу” 66:57. Героєм баталії став захисник італійців Майк Джеймс — 27 очок.
В інших матчах “Жальгіріс” виявився сильнішим за “Баварію” 85:79, “Маккабі” поступилося “Анадолу Ефес” 71:79, а “Гарн Канарія” виграла у “Дарюшшафаки” 84:64.
Додамо, що в турнірній таблиці “Реал” з 20 виграшами йде 3-м після “Фенербахче” та “ЦСКА”. “Мілан” має 14 звитяг — 6 сходинка, “Олімпіакос” 7-й (13).