Баскетболистка сборной Украины К.Римаренко стала чемпионкой Польши

В финальной серии плей-офф ее команда победила краковской "Вислы" - 3: 2.

Самым для Украинской стал первый матч финальной серии (71:65): за 22 минуты она набрала 13 очков, 7 подборов, 2 передачи.

В среднем за матч последнего сезона К.Римаренко набирала 7,7 очка, 3,4 подбора, 0,4 передачи. В общем провела 36 поединков на паркете.

Как сообщал УНН, накануне главный тренер сборной Украины Владимир Холопов назвал расширенный список игроков , которые начинают подготовку к чемпионату Европы, к которому попала К.Римаренко.