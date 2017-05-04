Баскетболістка збірної України К.Римаренко стала чемпіонкою Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Форвард збірної України Катерина Римаренко завоювала титул чемпіона Польщі в складі команди “Шлєза” з Вроцлава, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У фінальній серії плей-оф її команда перемогла краківську “Віслу” — 3:2.
Найрезультативнішим для українки став перший матч фінальної серії (71:65): за 22 хвилини вона набрала 13 очок, 7 підбирань, 2 передачі.
У середньому за матч останнього сезону К.Римаренко набирала 7,7 очка, 3,4 підбирання, 0,4 передачі. Загалом провела 36 поєдинків на паркеті.
Як повідомляв УНН, напередодні головний тренер збірної України Володимир Холопов назвав розширений список гравців, які починають підготовку до чемпіонату Європи, до якого потрапила К.Римаренко.