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Баскетболисты сборной Украины провели результативные выступления в чемпионатах Испании и Греции

Киев • УНН

 • 7661 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинские баскетболисты сборной Александр Липовый и Владимир Герун провели результативные поединки в составах своих команд, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Баскетболисты сборной Украины провели результативные выступления в чемпионатах Испании и Греции

Защитник сборной Украины Липовый провел убедительный матч в составе “Прометеаса”. Команда украинца в рамках регулярного чемпионата Греции на выезде уступила “Кимису” (82:86), а Липовый, выйдя в старте, был близок к оформлению трипл-дабла: сыграл 32 минуты, набрал 21 очко (1/4 двухочковых, 5/10 трехочковых, 4/6 штрафных), сделал 8 передач, 7 подборов (2 в нападении) и 2 перехвата при 5 фолах (РЕ 27). После этого поражения “Прометеас” опустился на 5 место, имея в активе 13 побед после 20 поединков.

Зато в 24 туре чемпионата Испании состоялась очередная встреча игроков сборной Украины. “Бреоган” Владимира Геруна на домашней площадке принимал “Фуэнлабраду” Вячеслава Кравцова. Герун, команда которого проиграла со счетом 92:96, выйдя в старте, отыграл 26 минут, набрал 18 очков (8/12 двухочковых, 2/6 штрафных), сделал 6 подборов (5 в нападении) и 1 передачу (РЕ 20).

Кравцов также начинал игру во старте, отыграл 26 минут, набрал 9 очков (3/5 двухочковых, 3/3 штрафных), сделал 4 подбора в защите и 2 блок-шота при 1 потере и 3 фолах (РЕ + 12).

Добавим, что Артем Пустовой не помог “Барселоне”, которая добилась выигрыша над принципиальным соперником мадридским “Реалом” — 82:76. “Барселона” идет лидером чемпионата Испании — 19 побед при 4 поражениях, а "Фуэнлабрада 14-(8 побед, 15 поражений).

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