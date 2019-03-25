Баскетболісти збірної України провели результативні виступи в чемпіонатах Іспанії і Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українські баскетболісти національної збірної Олександр Липовий та Володимир Герун провели результативні поєдинки в складах своїх команд, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.
Захисник збірної України Липовий провів переконливий матч у складі “Прометеаса”. Команда українця в рамках регулярного чемпіонату Греції на виїзді поступились “Кімісу” (82:86), а Липовий, вийшовши у старті, був близьким до оформлення тріпл-даблу: відіграв 32 хвилини, набрав 21 очко (1/4 двоочкових, 5/10 триочкових, 4/6 штрафних), зробив 8 передач, 7 підбирань (2 у нападі) та 2 перехоплення при 5 фолах (РЕ +27). Після цієї поразки “Прометеас” опустився на 5 місце, маючи в активі 13 перемог після 20 поєдинків.
Натомість в 24 турі чемпіонату Іспанії відбулася чергова зустріч гравців збірної України. “Бреоган” Володимира Геруна на домашньому майданчику приймав “Фуенлабраду” В’ячеслава Кравцова. Герун, команда якого програла з рахунком 92:96, вийшовши у старті, відіграв 26 хвилин, набрав 18 очок (8/12 двоочкових, 2/6 штрафних), зробив 6 підбирань (5 у нападі) та 1 передачу (РЕ +20).
Кравцов також розпочинав гру у старті, відіграв 26 хвилин, набрав 9 очок (3/5 двоочкових, 3/3 штрафних), зробив 4 підбирання у захисті та 2 блок-шота при 1 втраті та 3 фолах (РЕ +12).
Додамо, що Артем Пустовий не допоміг “Барселоні”, яка домоглася виграшу над принциповим суперником мадридським “Реалом” — 82:76. “Барселона” йде лідером чемпіонату Іспанії — 19 перемог при 4 поразках, а "Фуенлабрада 14-та (8 перемог, 15 поразок).