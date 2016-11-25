Баскетболисты «Кремня» уступили киевскому "Будивельнику"
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вчера в Киеве местный баскетбольный клуб "Будивельник" победил "Кремень" со счетом 90:78, сообщили УНН-Центр в пресс-службе кременчугской команды.
Самыми результативными игроками матча в составе "Будивельника" стали Руслан Отверченко - 19 очков, два подбора, четыре передачи, один перехват и Михаил Анисимов - 18 очков, три подбора, четыре передачи.
В команде "Кремень" лучшим стал Александр Тищенко - 19 очков, шесть подборов, две передачи, два перехвата.
Добавим, что киевляне следующий поединок сыграют 26 ноября против "Политехника". "Кремень" в тот же день сыграет в Черкассах.