Баскетболисты «Кремня» уступили киевскому "Будивельнику"

Самыми результативными игроками матча в составе "Будивельника" стали Руслан Отверченко - 19 очков, два подбора, четыре передачи, один перехват и Михаил Анисимов - 18 очков, три подбора, четыре передачи.

В команде "Кремень" лучшим стал Александр Тищенко - 19 очков, шесть подборов, две передачи, два перехвата.

Добавим, что киевляне следующий поединок сыграют 26 ноября против "Политехника". "Кремень" в тот же день сыграет в Черкассах.