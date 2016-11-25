Баскетболісти "Кременя" поступилися київському "Будівельнику"
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вчора в Києві місцевий баскетбольний клуб “Будівельник” переміг “Кремінь” із рахунком 90:78, поінформували УНН-Центр у прес-службі кременчуцької команди.
Найрезультативнішими гравцями матчу в складі “Будівельника” стали Руслан Отверченко − 19 очок, два підбирання, чотири передачі, одне перехоплення та Михайло Анісімов − 18 очок, три підбирання, чотири передачі.
У команді “Кремінь” кращим став Олександр Тіщенко − 19 очок, шість підбирань, дві передачі, два перехоплення.
Додамо, що кияни наступний поєдинок зіграють 26 листопада проти “Політехніка”. “Кремінь” того ж дня зіграє в Черкасах.