Баскетболісти "Кременя" поступилися київському "Будівельнику"

Найрезультативнішими гравцями матчу в складі “Будівельника” стали Руслан Отверченко − 19 очок, два підбирання, чотири передачі, одне перехоплення та Михайло Анісімов − 18 очок, три підбирання, чотири передачі.

У команді “Кремінь” кращим став Олександр Тіщенко − 19 очок, шість підбирань, дві передачі, два перехоплення.

Додамо, що кияни наступний поєдинок зіграють 26 листопада проти “Політехніка”. “Кремінь” того ж дня зіграє в Черкасах.