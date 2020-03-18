Баскетболист сборной Украины вернулся в клуб для продолжения выступлений в чемпионате Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Защитник сборной Украины Юджин Джетер вернулся в Китай, чтобы продолжить выступления во внутреннем чемпионате, передает УНН со ссылкой на "Sportando".
Китайская баскетбольная ассоциация запланировала возобновления чемпионата ближайшее время из-за уменьшения вспышки коронавируса. Сообщается, что Джетер отбудет 2-недельный карантин по прибытии в Китай и перед восстановлением выступлений за БК “Фуцзянь”.
Примечательно, что ранее стало известно: в случае невозвращения американских игроков в Китай, им грозит пожизненный запрет на выступлении в местном чемпионате.
Заметим, что Джетер выступал за сборную Украины на Евробаскете-2013 и чемпионате мира-2014, а также Гарвей в квалификации к Кубку мира-2019.