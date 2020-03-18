Баскетболіст збірної України повернувся в клуб для продовження виступів у чемпіонаті Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Захисник збірної України Юджин Джетер повернувся до Китаю аби продовжити виступи у внутрішньому чемпіонаті, передає УНН з посиланням на "Sportando".
Китайська баскетбольна асоціація запланувала поновлення чемпіонату найближчим часом через зменшення спалаху коронавірусу. Повідомляється, що Джетер відбуде 2-тижневий карантин після прибуття в Китай і перед відновлення виступів за БК “Фуцзянь”.
Примітно, що раніше стало відомо: у випадку не повернення американських гравців до Китаю, їм загрожує життєва заборона на виступі в тамтешньому чемпіонаті.
Зауважимо, що Джетер виступав за збірну України на Євробаскеті-2013, і чемпіонаті світу-2014, а також гарв у кваліфікації до Кубку світу-2019.