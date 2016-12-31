Баскетболист С.Михайлюк персональным рекордом завершил год в игре за "Канзас"

Университет нашего соотечественника победил "TCU" со счетом 86:80, а уроженец города Черкасс седьмой раз подряд получил 10 и более баллов результативности - 12 очков (1/2 двухочковые, 3/5 трехочковые, 1/2 штрафные), 3 подбора, 3 результативные передачи и 1 блок-шот.

Примечательно, что в этом поединке воспитанник "Черкасских Мавп" и игрок сборной Украины U-20 провел рекордное для себя количество времени на паркете - 37 минут, а также третий раз подряд начал матч с первых минут.

Что касается других представителей Украины в NCAA, то Богдан Блызнюк провел 35 минут на паркете против "Айдахо". За это время он набрал 5 баллов, выполнил 3 подбора и отдал 4 передачи. Евгению Сахнюку доверили только 4 минуты во встрече за "Ла Салль" против "Детройта". В активе украинца ни одного очка и только 1 блок-шот.