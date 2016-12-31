Баскетболіст С.Михайлюк персональним рекордом завершив рік у грі за "Канзас"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Баскетболіст молодіжної збірної України Святослав Михайлюк, який виступає за "Канзас Джейхоукс" в NCAA провів заключний матч року. Про це інформує ФБУ, передає УНН.
Університет нашого співвітчизника переміг "TCU" з рахунком 86:80, а уродженець міста Черкас всьоме поспіль здобув 10 та більше балів результативності – 12 очок (1/2 двоочкові, 3/5 триочкові, 1/2 штрафні), 3 підбирання, 3 результативні передачі та 1 блок-шот.
Примітно, що в цьому поєдинку вихованець "Черкаських Мавп" та гравець збірної України U-20 провів рекордну для себе кількість часу на паркеті – 37 хвилин, а також втретє поспіль розпочав матч зі стартових хвилин.
Щодо інших представників України в NCAA, то Богдан Близнюк провів 35 хвилин на паркеті проти "Айдахо". За цей час він набрав 5 балів, виконав 3 підбирання та віддав 4 передачі. Натомість, Євгену Сахнюку довірили лише 4 хвилини у зустрічі за "Ла Салль" проти "Детройту". В активі українця жодного очка і тільки 1 блок-шот.