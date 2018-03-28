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Баскетболист молодежной сборной Украины стал чемпионом США

Баскетболист молодежной сборной Украины стал чемпионом США

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Форвард молодежной сборной Украины одессит Михаил Ягодин стал чемпионом американской Национальной спортивной ассоциации колледжей (NJCAA) в составе “Саус Плейнс”, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

В решающем матче команда одессита Михаила Ягодин обыграла “Саусерн Айдахо” — 98:95. На пути к триумфу команда заняла второе место в Конференции и выиграла региональный этап, победа в котором обеспечила путевку в Национальный финал, куда пробились 24 команды.

Стоит отметить, что Ягодин стал первым украинским, который достиг такого результата.

Примечательно, что первые шаги в большом баскетболе воспитанник “СДЮСШОР имени Литвака” делал в одесской “БиПи”. Кроме того, Ягодин выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов, а сейчас является игроком сборной U-20, которой этим летом предстоит сыграть в финале чемпионата Европы в Германии.

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