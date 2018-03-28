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Баскетболіст молодіжної збірної України став чемпіоном США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Форвард молодіжної збірної України одесит Михайло Ягодін став чемпіоном американської Національної спортивної асоціації коледжів (NJCAA) у складі “Саус Плейнс”, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

У вирішальному матчі команда одесита Михайла Ягодіна обіграла “Саусерн Айдахо” — 98:95. На шляху до тріумфу команда посіла друге місце в Конференції та виграла регіональний етап, перемога в якому забезпечила путівку в Національний фінал, куди пробилися 24 команди.

Варто зазначити, що Ягодин став першим українцем, який досяг такого результату.

Примітно, що перші кроки у великому баскетболі вихованець “СДЮСШОР імені Литвака” робив в одеській “БІПІ”. Крім того, Ягодін виступав за юнацькі збірні України різних вікових груп, а зараз є гравцем збірної U-20, якій цього літа належить зіграти в фіналі чемпіонату Європи в Німеччині.

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