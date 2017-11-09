Баскетболист Джеймс догнал Джордана по количеству проведенных матчей

Джеймс в противостоянии с "Милуоки Бакс" (124: 119) сыграл 1072 поединок в карьере регулярного чемпионата. Именно столько поединков за 15-летнюю карьеру провела икона баскетбола - Джордан.

Несмотря на то, что Джеймс в сумме провел больше минут (41688 против 41011), он уступает Джордану по количеству очков (29105 против 32292), перехватов (1765 против 2514) и блок-шотов (830 против 893). Джеймс находится впереди Джордана по подборам (7788 против 6672) и передачами (7561 против 5633).

Примечательно, что в игре с "Бакс" Джеймсу (набрал 30 очков) не удалось стать самым результативным игроком на паркете. По этому показателю его обогнал лидер соперника грек Антетокумпо (40) и партнер по команде Кевин Лав (32).

Стоит отметить, что 32-летний Джеймс является самым молодым баскетболистом, который достиг отметки в 29 000 заработанных очков в НБА.