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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15587 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29992 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36297 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 97725 просмотра

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Баскетболист Джеймс догнал Джордана по количеству проведенных матчей

Баскетболист Джеймс догнал Джордана по количеству проведенных матчей

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Легкий форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс сравнялся с легендарным защитником "Чикаго Буллз" Майкл Джордан по количеству матчей проведенных в регулярном чемпионате НБА, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.

 

Джеймс в противостоянии с "Милуоки Бакс" (124: 119) сыграл 1072 поединок в карьере регулярного чемпионата. Именно столько поединков за 15-летнюю карьеру провела икона баскетбола - Джордан.

Несмотря на то, что Джеймс в сумме провел больше минут (41688 против 41011), он уступает Джордану по количеству очков (29105 против 32292), перехватов (1765 против 2514) и блок-шотов (830 против 893). Джеймс находится впереди Джордана по подборам (7788 против 6672) и передачами (7561 против 5633).

Примечательно, что в игре с "Бакс" Джеймсу (набрал 30 очков) не удалось стать самым результативным игроком на паркете. По этому показателю его обогнал лидер соперника грек Антетокумпо (40) и партнер по команде Кевин Лав (32).

Стоит отметить, что 32-летний Джеймс является самым молодым баскетболистом, который достиг отметки в 29 000 заработанных очков в НБА.

Украинские Национальные Новости

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