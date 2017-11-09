Баскетболіст Джеймс наздогнав Джордана за кількістю проведених матчів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Легкий форвард "Клівленд Кавальєрс" Леброн Джеймс зрівнявся з легендарним захисником "Чикаго Буллз" Майклом Джорданом за кількістю матчів проведених в регулярному чемпіонаті НБА, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.
Джеймс у протистоянні з "Мілуокі Бакс" (124:119) відіграв 1072 поєдинок в кар'єрі регулярного чемпіонату. Саме стільки поєдинків за 15-річну кар'єру провела ікона баскетболу - Джордан.
Незважаючи на те, що Джеймс в сумі провів більше хвилин (41688 проти 41011), він поступається Джордану за кількістю очок (29105 проти 32292), перехоплень (1765 проти 2514) та блок-шотів (830 проти 893). Джеймс знаходиться попереду Джордана за підбираннями (7788 проти 6672) та передачами (7561 проти 5633).
Примітно, що у грі з "Бакс" Джеймсу (набрав 30 очок) не вдалося стати найрезультативнішим гравцем на паркеті. За цим показником його обігнав лідер суперника грек Антетокумпо (40) і партнер по команді Кевін Лав (32).
Варто відзначити, що 32-річний Джеймс є наймолодшим баскетболістом, який досягнув відмітки у 29 тисяч зароблених очок в НБА.