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Баскетболіст Джеймс наздогнав Джордана за кількістю проведених матчів

Баскетболіст Джеймс наздогнав Джордана за кількістю проведених матчів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Легкий форвард "Клівленд Кавальєрс" Леброн Джеймс зрівнявся з легендарним захисником "Чикаго Буллз" Майклом Джорданом за кількістю матчів проведених в регулярному чемпіонаті НБА, повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

 

Джеймс у протистоянні з "Мілуокі Бакс" (124:119) відіграв 1072 поєдинок в кар'єрі регулярного чемпіонату. Саме стільки поєдинків за 15-річну кар'єру провела ікона баскетболу - Джордан.

Незважаючи на те, що Джеймс в сумі провів більше хвилин (41688 проти 41011), він поступається Джордану за кількістю очок (29105 проти 32292), перехоплень (1765 проти 2514) та блок-шотів (830 проти 893). Джеймс знаходиться попереду Джордана за підбираннями (7788 проти 6672) та передачами (7561 проти 5633).

Примітно, що у грі з "Бакс" Джеймсу (набрав 30 очок) не вдалося стати найрезультативнішим гравцем на паркеті. За цим показником його обігнав лідер суперника грек Антетокумпо (40) і партнер по команді Кевін Лав (32).

Варто відзначити, що 32-річний Джеймс є наймолодшим баскетболістом, який досягнув відмітки у 29 тисяч зароблених очок в НБА.

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