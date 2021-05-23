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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Баскетбол: определился заключительный полуфиналист Суперлиги

Киев • УНН

 • 11046 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. БК “Днепр” победил дома “Будивельник” в пятом поединке четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги, передает УНН.

Баскетбол: определился заключительный полуфиналист Суперлиги

Детали

Хозяева паркета выиграли стартовые три четверти с заметной разницей, что помогло им праздновать итоговый выигрыш — 107:84.

Самым результативным у победителей стал Исуф Санон — 21 очко, 6 подборов, 7 передач. Вячеслав Кравцов набрал 19 очков. Вячеслав Бобров сделал дабл-дабл — 14 очков, 11 подборов. Донел Купер повторил предыдущий рекорд сезона Стивена Бурта по результативным передачам — 16.

Следующий поединок “Днепр” играет 28 мая дома против “Прометея” — первый матч полуфинальной серии. Для “Будивельника” сезон завершен.

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