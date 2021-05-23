Баскетбол: визначився заключний півфіналіст Суперліги

Деталі

Господарі паркету виграли стартові три чверті із відчутною різницею, що допомогло їм святкувати підсумковий виграш — 107:84.

Найрезультативнішим у переможців став Ісуф Санон — 21 очко, 6 підбирань, 7 передач. В’ячеслав Кравцов набрав 19 очок. В’ячеслав Бобров зробив дабл-дабл — 14 очок, 11 підбирань. Донел Купер повторив попередній рекорд сезону Стівена Бурта за результативними передачами — 16.

Наступний поєдинок “Дніпро” грає 28 травня вдома проти “Прометея” — перший матч півфінальної серії. Для “Будівельника” сезон завершено.

Варто нагадати

Український центровий вперше в кар’єрі вийшов в плей-офф НБА.