Баскетбол: визначився заключний півфіналіст Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. БК “Дніпро” переміг вдома “Будівельник” у п’ятому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги, передає УНН.
Деталі
Господарі паркету виграли стартові три чверті із відчутною різницею, що допомогло їм святкувати підсумковий виграш — 107:84.
Найрезультативнішим у переможців став Ісуф Санон — 21 очко, 6 підбирань, 7 передач. В’ячеслав Кравцов набрав 19 очок. В’ячеслав Бобров зробив дабл-дабл — 14 очок, 11 підбирань. Донел Купер повторив попередній рекорд сезону Стівена Бурта за результативними передачами — 16.
Наступний поєдинок “Дніпро” грає 28 травня вдома проти “Прометея” — перший матч півфінальної серії. Для “Будівельника” сезон завершено.
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Український центровий вперше в кар’єрі вийшов в плей-офф НБА.