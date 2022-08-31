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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Баскетбол: определился состав сборной Украины на Евробаскет-2022

Киев • УНН

 • 152007 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Определился состав мужской сборной Украины на Евробаскет-2022, сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Баскетбол: определился состав сборной Украины на Евробаскет-2022

Детали

Национальную сборную Украины на Евробаскете-2022 представят 12 игроков:

  • Денис Лукашов;
  • Виталий Зотов;
  • Илья Сидоров;
  • Иссуф Санон;
  • Святослав Михайлюк;
  • Иван Ткаченко;
  • Богдан Близнюк;
  • Вячеслав Бобров;
  • Владимир Герун;
  • Алексей Лень;
  • Артем Пустовый;
  • Дмитрий Скапинцев.

Дополнение

На групповом этапе украинцы сыграют против Великобритании, Италии, Греции, Хорватии и Эстонии.

Первый матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут 2 сентября против Великобритании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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