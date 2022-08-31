Баскетбол: определился состав сборной Украины на Евробаскет-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Определился состав мужской сборной Украины на Евробаскет-2022, сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Детали
Национальную сборную Украины на Евробаскете-2022 представят 12 игроков:
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- Денис Лукашов;
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- Виталий Зотов;
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- Илья Сидоров;
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- Иссуф Санон;
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- Святослав Михайлюк;
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- Иван Ткаченко;
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- Богдан Близнюк;
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- Вячеслав Бобров;
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- Владимир Герун;
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- Алексей Лень;
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- Артем Пустовый;
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- Дмитрий Скапинцев.
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Дополнение
На групповом этапе украинцы сыграют против Великобритании, Италии, Греции, Хорватии и Эстонии.
Первый матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут 2 сентября против Великобритании.