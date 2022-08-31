Баскетбол: визначився склад збірної України на Євробаскет-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Визначився склад чоловічої збірної України на Євробаскет-2022, повідомляє НОК України, пише УНН.
Деталі
Національну збірну України на Євробаскеті-2022 представлять 12 гравців:
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- Денис Лукашов;
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- Віталій Зотов;
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- Ілля Сидоров;
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- Іссуф Санон;
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- Святослав Михайлюк;
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- Іван Ткаченко;
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- Богдан Близнюк;
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- В'ячеслав Бобров;
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- Володимир Герун;
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- Олексій Лень;
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- Артем Пустовий;
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- Дмитро Скапінцев.
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Доповнення
На груповому етапі українці зіграють проти Великої Британії, Італії, Греції, Хорватії та Естонії.
Перший матч підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 2 вересня проти Великої Британії.