Баскетбол: украинка завоевала звание чемпионки Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская 18-летняя баскетболистка Анастасия Ковтун стала чемпионкой Чехии в составе "УСК Прага". Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
Что известно
В финальной серии пражская команда в трех матчах победила "Градец Кралове".
Детали
В дебютном сезоне в Чехии Ковтун сыграла 19 матчей в чемпионате - 14 в регулярном сезоне и 5 в плейоф. В среднем молодая баскетболистка основного состава "УСК" набирала по 2,5 очка и подборы. Для команды это уже 11-й подряд и 17-й в истории чемпионский титул.
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Отметим, что Ковтун первый сезон выступала за рубежом. Для воспитанницы львовского "КИВС" последним клубом в Украине был одесский "ИнтерХим", за команды которого она выступала в Высшей лиге и Суперлиге.
В 2018 году украинка становилась лучшей по подборам на чемпионате Европы U-16 в дивизионе B.
Дополнение
Также в составе пражской команды Ковтун завоевала Кубок Чехии.