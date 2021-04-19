Українка стала найрезультативнішою баскетболісткою півфіналу чемпіонату Швейцарії

Що відомо

У вирішальному третьому матчі півфінальної серії “Вінтертур” переміг “Геліос” — 87:44.

Деталі

Наша баскетболістка стала найрезультативнішою в цьому поєдинку. За 28:30 хвилини вона набрала 25 очок, 7 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення, 1 блокшот.

Варто зазначити, що це другий в історії фінал плейоф чемпіонату для “Вінтертура”. Суперником у вирішальній серії став “Фрібург”, який виграв регулярний чемпіонат без єдиної поразки — 21 перемога. Перший матч фіналу команди грають 21 квітня.

Нагадаємо

Яцковець чотири рази поспіль оформлювала дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії.