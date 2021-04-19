Украинка стала самой результативной баскетболисткой полуфинала чемпионата Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. БК "Винтертур" форварда сборной Украины Ольги Яцковець вышел в финал плейоф чемпионата Швейцарии по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Что известно
В решающем третьем матче полуфинальной серии “Винтертур” победил “Гелиос” — 87:44.
Детали
Наша баскетболистка стала самой результативной в этом поединке. По 28:30 минуты она набрала 25 очков, 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот.
Стоит отметить, что это второй в истории финал плейоф чемпионата для “Винтертура”. Соперником в решающей серии стал “Фрибург”, который выиграл регулярный чемпионат без единого поражения — 21 победа. Первый матч финала команды играют 21 апреля.
Напомним
Яцковець четыре раза подряд оформляла дабл-дабл в чемпионате Швейцарии.