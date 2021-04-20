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Баскетбол: українка виборола звання чемпіонки Чехії

Баскетбол: українка виборола звання чемпіонки Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська 18-річна баскетболістка Анастасія Ковтун стала чемпіонкою Чехії у складі "УСК Прага". Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.

Що відомо

У фінальній серії празька команда у трьох матчах перемогла "Градець Кралове".

Деталі

У дебютному сезоні в Чехії Ковтун зіграла 19 матчів у чемпіонаті – 14 у регулярному сезоні та 5 у плейоф. У середньому наймолодша баскетболістка основного складу "УСК" набирала по 2,5 очка та підбирання. Для команди це вже 11-й поспіль та 17-й в історії чемпіонський титул.

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Відзначимо, що Ковтун перший сезон виступала за кордоном. Для вихованки львівського "КІВС" останнім клубом в Україні був одеський "ІнтерХім", за команди якого вона виступала в Вищій лізі та Суперлізі.

У 2018 року українка ставала найкращою за підбираннями на чемпіонаті Європи U-16 в дивізіоні B.

Доповнення

Також у складі празької команди Ковтун виборола Кубок Чехії.

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