Баскетбол: українка виборола звання чемпіонки Чехії

Що відомо

У фінальній серії празька команда у трьох матчах перемогла "Градець Кралове".

Деталі

У дебютному сезоні в Чехії Ковтун зіграла 19 матчів у чемпіонаті – 14 у регулярному сезоні та 5 у плейоф. У середньому наймолодша баскетболістка основного складу "УСК" набирала по 2,5 очка та підбирання. Для команди це вже 11-й поспіль та 17-й в історії чемпіонський титул.

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Відзначимо, що Ковтун перший сезон виступала за кордоном. Для вихованки львівського "КІВС" останнім клубом в Україні був одеський "ІнтерХім", за команди якого вона виступала в Вищій лізі та Суперлізі.

У 2018 року українка ставала найкращою за підбираннями на чемпіонаті Європи U-16 в дивізіоні B.

Доповнення

Також у складі празької команди Ковтун виборола Кубок Чехії.