Баскетбол: "Тернополь" потерпел поражение в заключительной игре перед стартом плей-офф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. БК "Прометей" победил дома "Тернополь" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
В первых двух четвертях команда из Каменского стабильно набирала по 18 очков, хорошо отработала в защите - пропустили 14 и 10 очков. Однако в третьей четверти гости из Тернополя сумели отыграть восемь очков. В заключительной 10-минутке "Прометей" не оставил шансов оппоненту (29:14) - 82:63.
Самыми результативным у победителей стали Стефенс (18 очков, 4/9 трехочковых), Вон (15 очков), Эванс (13 очков, 14 подборов).
Отметим, что заключительный матч регулярного чемпионата "Прометей" сыграет 9 мая дома против "Днепра".
Дополнение
"Тернополь" завершил регулярный чемпионат с 24 выигрышами при 16 поражениях - на данный момент занимают 5-ю строчку. "Прометей" имеет 27 побед - 3-я строчка.