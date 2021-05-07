Баскетбол: "Тернополь" потерпел поражение в заключительной игре перед стартом плей-офф

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КИЕВ. 7 мая. УНН. БК "Прометей" победил дома "Тернополь" в поединке регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

В первых двух четвертях команда из Каменского стабильно набирала по 18 очков, хорошо отработала в защите - пропустили 14 и 10 очков. Однако в третьей четверти гости из Тернополя сумели отыграть восемь очков. В заключительной 10-минутке "Прометей" не оставил шансов оппоненту (29:14) - 82:63.

Самыми результативным у победителей стали Стефенс (18 очков, 4/9 трехочковых), Вон (15 очков), Эванс (13 очков, 14 подборов).

Отметим, что заключительный матч регулярного чемпионата "Прометей" сыграет 9 мая дома против "Днепра".

Дополнение

"Тернополь" завершил регулярный чемпионат с 24 выигрышами при 16 поражениях - на данный момент занимают 5-ю строчку. "Прометей" имеет 27 побед - 3-я строчка.

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