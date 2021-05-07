Баскетбол: "Тернопіль" зазнав поразки у заключній грі перед стартом плей-офф

Деталі

У перших двох чвертях команда з Кам'янського стабільно набирала по 18 очок, гарно відпрацювала у захисті – пропустили 14 і 10 очок. Проте в третій чверті гості з Тернополя зуміли відіграти вісім очок. У заключній 10-хвилинці "Прометей" не залишив шансів опоненту (29:14) – 82:63.

Найрезультативнішими в переможців стали Стефенс (18 очок, 4/9 триочкових), Вон (15 очок), Еванс (13 очок, 14 підбирань).

Зазначимо, що заключний матч регулярного чемпіонату "Прометей" зіграє 9 травня вдома проти "Дніпра".

Доповнення

"Тернопіль" завершив регулярний чемпіонат із 24 виграшами при 16 поразках – наразі займають 5-тий рядок. "Прометей" має 27 перемог – третій щабель.