Баскетбол: "Тернопіль" зазнав поразки у заключній грі перед стартом плей-офф

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КИЇВ. 7 травня. УНН. БК "Прометей" переміг вдома "Тернопіль" у поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Деталі

У перших двох чвертях команда з Кам'янського стабільно набирала по 18 очок, гарно відпрацювала у захисті – пропустили 14 і 10 очок. Проте в третій чверті гості з Тернополя зуміли відіграти вісім очок. У заключній 10-хвилинці "Прометей" не залишив шансів опоненту (29:14) – 82:63.

Найрезультативнішими в переможців стали Стефенс (18 очок, 4/9 триочкових), Вон (15 очок), Еванс (13 очок, 14 підбирань).

Зазначимо, що заключний матч регулярного чемпіонату "Прометей" зіграє 9 травня вдома проти "Дніпра".

Доповнення

"Тернопіль" завершив регулярний чемпіонат із 24 виграшами при 16 поразках – наразі займають 5-тий рядок. "Прометей" має 27 перемог – третій щабель.

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