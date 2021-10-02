Баскетбол: новичок Суперлиги завоевал дебютную победу в чемпионате
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Новичок элитного дивизиона “Кривбасс” провел баталию против “Тернополя”, которая стала первой домашней в сезоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Что известно
Хозяева сдержали давление более опытных гостей, выровняли игру и вырвали в овертайме дебютную победу - 95:89.
Детали
До начала поединка номинальными фаворитами поединка считались гости из Тернополя. Впрочем для хозяев дополнительной мотивацией стал факт первого домашнего матча в Суперлиге. Поддерживаемые своими болельщиками криворожане достаточно уверенно вошли в игру. Тон со старта задавали легионеры. В "Кривбасса" активностью отличался Полайт. У гостей активно вошли Фрустингер с Гриффином, которые обеспечили им небольшое преимущество.
Однако по ходу второй четверти хозяева лучше общий язык на площадке, добавили агрессии и стали уверенно сокращать отставание. Финалом первой половины матча стало трехочковое попадание Артамонова под углом, которое вывело хозяев в лидеры.
После перерыва игра выровнялась. В середине заключительной четверти гости оторвались на максимальные для второй половины семь очков. И хозяева отыграли отставание и были близки к победе. Однако бороться первый успех в чемпионате криворожанам уже пришлось в овертайме. На эту часть игры у гостей не хватило сил.
Главным лидером командного успеха "Кривбасса" стал Эдвард Полайт - 25 очков, 8 подборов. У гостей Джозеф Фурстингер набрал 29 очков и 8 подборов.
Дополнение
"Кривбасс" в следующий раз сыграет 3 октября дома против "Киев-Баскет". "Тернополь" в тот же день играть в Николаеве.