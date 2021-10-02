Баскетбол: новачок Суперліги завоював дебютну перемогу в чемпіонаті

Що відомо

Господарі стримали тиск більш досвідчених гостей, вирівняли гру та вирвали в овертаймі дебютну перемогу — 95:89.

Деталі

До початку поєдинку номінальними фаворитами поєдинку вважалися гості з Тернополя. Втім для господарів додатковою мотивацією став факт першого домашнього матчу в Суперлізі. Підтримувані своїми вболівальниками криворіжці досить впевнено ввійшли в гру. Тон зі старту задавали легіонери. У “Кривбаса” активністю вирізнявся Полайт. У гостей активно ввійшли Фрустингер з Гріффіном, які забезпечили їм невелику перевагу.

Однак по ходу другої чверті господарі краще порозумілися на майданчику, додали агресії та стали впевнено скорочувати відставання. Фіналом першої половини матчу стало триочкове влучання Артамонова під кутом, яке вивело господарів у лідери.

По перерві гра вирівнялася. У середині заключної чверті гості відірвалися на максимальні для другої половини сім очок. Та господарі відіграли відставання і були близькими до перемоги. Однак виборювати перший успіх у чемпіонаті криворіжцям уже довелося в овертаймі. На цю частину гри в гостей забракло сил.

Головним лідером командного успіху “Кривбаса” став Едвард Полайт — 25 очок, 8 підбирань. У гостей Джозеф Фурстингер набрав 29 очок та 8 підбирань.

Доповнення

“Кривбас” наступного разу зіграє 3-го жовтня вдома проти “Київ-Баскета”. “Тернопіль” того ж дня гратиме в Миколаєві.