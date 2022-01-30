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15 марта, 19:03 • 102209 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133134 просмотра

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Баскетбол: лидер сборной Украины помогла "Фенербахче" победить в матче лидеров Евролиги

Баскетбол: лидер сборной Украины помогла "Фенербахче" победить в матче лидеров Евролиги

Киев • УНН

 • 10672 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" обыграть главного конкурента в Евролиге, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Детали

Турецкий "Фенербахче" одержал победу над венгерским "Шопроном" в матче двух лидеров группы женской Евролиги - 82:59.

Капитан сборной Украины и лидер "Фенербахче" Ягупова провела на площадке почти 33 минуты, набрав за это время 11 очков (2/7 двухочковым, 1/5 трехочковых, 4/4 штрафных), добавив к этому 4 подбора, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

Отметим, что "Фенербахче" закрепился на первой строчке турнирной таблице Евролиги, имея 9 побед в 12 матчах и первым из группы пробился в четвертьфинал Евролиги. "Шопрон" теперь делит вторую строчку с курским "Динамо".

Дополнение

В этом сезоне в 12 матчах Евролиги Ягупова набирает в среднем 17,1 очков (шестая в Евролиге по этому показателю), делает 4,9 подборов и 5,7 передач (третья в Евролиге по этому показателю).

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